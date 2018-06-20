بالصور .. بلدية الداير بني مالك تراكم النفايات
انزعج العديد من سكان حي قسميل بمحافظة الداير بني مالك من تراكم النفايات بالحي دون أن تقوم بلدية المحافظة بازالتها منذ نهاية بدء اجازة عيد الفطر المبارك.
حيث ذكر بعض سكان الحي لـ ” صدى ” من تكرار المأساة في كل عام وخصوصا في اجازة العيدين مطالبين البلدية بوضع حل لتراكم النفايات في الحي والتي تسببت في انتشار الحشرات والأوبئة وقبل أن تحل كارثة بيئية وصحية تكون عاقبتها وخيمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48697 ] نشر منذ 32 دقيقة
أيعقل هذا في بلدنا …………………؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29660 ] نشر منذ 30 دقيقة
اكييييييه عليهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله خزي ..
الواقع[ عدد التعليقات: 6287 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا أخطر شئ لنتشار الأمراض وسوف يصل المرض منازل المسؤلين عن ذلك هناك تراجع واضح في النظافة العامة ورفع النفايات هل هو نقص في العمالة ام أغلقت الشركات والمؤسسات أبوابها كل شئ ممكن احتماله الا عدم النظافة وتراكم الزبالة