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بالصور .. بلدية الداير بني مالك تراكم النفايات

بالصور .. بلدية الداير بني مالك تراكم النفايات
خاص(صدى):

انزعج العديد من سكان حي قسميل بمحافظة الداير بني مالك من تراكم النفايات بالحي دون أن تقوم بلدية المحافظة بازالتها منذ نهاية بدء اجازة عيد الفطر المبارك.

حيث ذكر بعض سكان الحي لـ ” صدى ” من تكرار المأساة في كل عام وخصوصا في اجازة العيدين مطالبين البلدية بوضع حل لتراكم النفايات في الحي والتي تسببت في انتشار الحشرات والأوبئة وقبل أن تحل كارثة بيئية وصحية تكون عاقبتها وخيمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48697 ] نشر منذ 32 دقيقة

أيعقل هذا في بلدنا …………………؟

[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 29 دقيقة

والله خزي ..

[ عدد التعليقات: 6287 ] نشر منذ 28 دقيقة

هذا أخطر شئ لنتشار الأمراض وسوف يصل المرض منازل المسؤلين عن ذلك هناك تراجع واضح في النظافة العامة ورفع النفايات هل هو نقص في العمالة ام أغلقت الشركات والمؤسسات أبوابها كل شئ ممكن احتماله الا عدم النظافة وتراكم الزبالة

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