بالصور .. بلدية الداير بني مالك تراكم النفايات

خاص(صدى):

انزعج العديد من سكان حي قسميل بمحافظة الداير بني مالك من تراكم النفايات بالحي دون أن تقوم بلدية المحافظة بازالتها منذ نهاية بدء اجازة عيد الفطر المبارك.

حيث ذكر بعض سكان الحي لـ ” صدى ” من تكرار المأساة في كل عام وخصوصا في اجازة العيدين مطالبين البلدية بوضع حل لتراكم النفايات في الحي والتي تسببت في انتشار الحشرات والأوبئة وقبل أن تحل كارثة بيئية وصحية تكون عاقبتها وخيمة.