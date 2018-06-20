فيديو مذهل لمجموعة قرود تنقذ نمرا من الغرق في بئر
ساعدت مجموعة من القرود الفضولية في إنقاذ حياة نمر، بعد سقوطه في بئر عمقه 25 قدما في قرية باليشور الهندية .
وكان استيقظ أهالي القرية على أصوات القرود الصاخبة ، وعندما وصلوا إلى حافة البئر رصدوا عيونا وامضة في الظلام، واكتشفوا أنه نمر سقط في البئر العميق .
فاستدعوا فريقا من مسئولي الغابات على الفور لسحب النمر من البئر، حيث استخدموا سلما في عملية إنقاذه ، وعقب اخراجه فر النمر هاربا حيث لم يتمكن فريق الانقاذ من الامساك به .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48686 ] نشر منذ 24 دقيقة
سبحان الله ,,