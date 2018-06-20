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فيديو مذهل لمجموعة قرود تنقذ نمرا من الغرق في بئر

فيديو مذهل لمجموعة قرود تنقذ نمرا من الغرق في بئر
نيودلهي(صدى):

ساعدت مجموعة من القرود الفضولية في إنقاذ حياة نمر، بعد سقوطه في بئر عمقه 25 قدما في قرية باليشور الهندية .

وكان استيقظ أهالي القرية على أصوات القرود الصاخبة ، وعندما وصلوا إلى حافة البئر رصدوا عيونا وامضة في الظلام، واكتشفوا أنه نمر سقط في البئر العميق .

فاستدعوا فريقا من مسئولي الغابات على الفور لسحب النمر من البئر، حيث استخدموا سلما في عملية إنقاذه ، وعقب اخراجه فر النمر هاربا حيث لم يتمكن فريق الانقاذ من الامساك به .


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