فيديو مذهل لمجموعة قرود تنقذ نمرا من الغرق في بئر

نيودلهي(صدى):

ساعدت مجموعة من القرود الفضولية في إنقاذ حياة نمر، بعد سقوطه في بئر عمقه 25 قدما في قرية باليشور الهندية .

وكان استيقظ أهالي القرية على أصوات القرود الصاخبة ، وعندما وصلوا إلى حافة البئر رصدوا عيونا وامضة في الظلام، واكتشفوا أنه نمر سقط في البئر العميق .

فاستدعوا فريقا من مسئولي الغابات على الفور لسحب النمر من البئر، حيث استخدموا سلما في عملية إنقاذه ، وعقب اخراجه فر النمر هاربا حيث لم يتمكن فريق الانقاذ من الامساك به .