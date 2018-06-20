بالفيديو.. ” المصلح ” يوضح حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت

سالم المطيري(صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت.

وقال المصلح خلال برنامج ” يستفتونك ” أن رفع اليدين من آداب الدعاء، مشيرًا إلى أنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يجيه أثناء الدعاء للميت بعد دفنه.

وبين المصلح أن الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الرسول كان يقول للصحابة: ” استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ” .