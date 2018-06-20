بالفيديو.. سرقة سيارة من أمام مستوصف بالرياض تركها صاحبها في وضع التشغيل
وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام مستوصف بالرياض.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرا شخصا يحوم حول السيارة، حتى نجح في سرقتها ولاذ بالفرار، دون أن ينتبه صاحبها.
وأوضح متداولو المقطع أن عملية السرقة حدثت أمام أحد المستوصفات في حي طويق غرب الرياض .
qlq[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 1 ساعة
hsp
اسحبو الرخصة منه
بيقلق الحكومة واقاربة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان عنده حاله طارئة الله بعينه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان عنده حاله طارئة الله بعينه