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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. سرقة سيارة من أمام مستوصف بالرياض تركها صاحبها في وضع التشغيل

بالفيديو.. سرقة سيارة من أمام مستوصف بالرياض تركها صاحبها في وضع التشغيل
حمود العنزي(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام مستوصف بالرياض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرا شخصا يحوم حول السيارة، حتى نجح في سرقتها ولاذ بالفرار، دون أن ينتبه صاحبها.

وأوضح متداولو المقطع أن عملية السرقة حدثت أمام أحد المستوصفات في حي طويق غرب الرياض .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 1 ساعة

hsp

اسحبو الرخصة منه

بيقلق الحكومة واقاربة

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا كان عنده حاله طارئة الله بعينه

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا كان عنده حاله طارئة الله بعينه

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