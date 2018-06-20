قبل موقعة أوروغواي.. فهد عافت للمنتخب : ” انت ابوها وسَمّها “
تفصلنا ساعات قليلة على إنطلاق الموقعة المصيرية بين الأخضر و أوروغواي، حيث تحدد نتيجة المباراة مصير المجموعة الأولى في كأس العالم.
وفي هذا السياق ، أكد الشاعر فهد العافت أن المنتخب لن يكون صيدًا سهلا، قائلا : ” أمامنا فرصة ويجب أن نتمسّك بها، أن نكون قدّها ، وأن نفوز ” .
وأضاف : ” يا منتخبنا هي ليلة للتاريخ أو للتوبيخ، وأنت أبوها وسَمّها ” .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامنتخبنا انت ابوها وسمها
الارجواي ماهي صعبه ومن جنبها
بعزيمتك تهز الجبال وتهدها
فرصه جاتك وانت ياسعودي قدها