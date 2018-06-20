قبل موقعة أوروغواي.. فهد عافت للمنتخب : ” انت ابوها وسَمّها “

ماجد محمد(صدى):

تفصلنا ساعات قليلة على إنطلاق الموقعة المصيرية بين الأخضر و أوروغواي، حيث تحدد نتيجة المباراة مصير المجموعة الأولى في كأس العالم.

وفي هذا السياق ، أكد الشاعر فهد العافت أن المنتخب لن يكون صيدًا سهلا، قائلا : ” أمامنا فرصة ويجب أن نتمسّك بها، أن نكون قدّها ، وأن نفوز ” .

وأضاف : ” يا منتخبنا هي ليلة للتاريخ أو للتوبيخ، وأنت أبوها وسَمّها ” .