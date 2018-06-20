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قبل موقعة أوروغواي.. فهد عافت للمنتخب : ” انت ابوها وسَمّها “

قبل موقعة أوروغواي.. فهد عافت للمنتخب : ” انت ابوها وسَمّها “
ماجد محمد(صدى):

تفصلنا ساعات قليلة على إنطلاق الموقعة المصيرية بين الأخضر و أوروغواي، حيث تحدد نتيجة المباراة مصير المجموعة الأولى في كأس العالم.

وفي هذا السياق ، أكد الشاعر فهد العافت أن المنتخب لن يكون صيدًا سهلا، قائلا : ” أمامنا فرصة ويجب أن نتمسّك بها، أن نكون قدّها ، وأن نفوز ” .

وأضاف : ” يا منتخبنا هي ليلة للتاريخ أو للتوبيخ، وأنت أبوها وسَمّها ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 2 ساعتين

يامنتخبنا انت ابوها وسمها
الارجواي ماهي صعبه ومن جنبها
بعزيمتك تهز الجبال وتهدها
فرصه جاتك وانت ياسعودي قدها

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