بالفيديو.. الأمن الصناعي يجبر أسرة على تنظيف ماخلفته بأحد المنتزهات
أظهر مقطع فيديو متداول، إجبار رجال الأمن الصناعي بمحافظة الجبيل، لشخصين على تنظيف ما خلفاه من نفايات في أحد المنتزهات.
ومنعت سيارة الأمن الصناعي الشخصين من الذهاب بسيارتهما قبل أن يزيلوا ما خلفوه في مكانهم بالحديقة.
A.awad[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 2 ساعتين
همـجججججججججج بـزياده …. وفي كل منطقه كــذا ….ولا فيه مخالفات لهذا النوعيه واللي مايسوي لهم مخالفات
أعتقد إنه شريك لهم ….!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
qlq[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 1 ساعة
ss
شهرو في اي شخص
لا يحترم الذوق العام
ابن البلد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلوا