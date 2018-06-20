بالفيديو.. الأمن الصناعي يجبر أسرة على تنظيف ماخلفته بأحد المنتزهات

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، إجبار رجال الأمن الصناعي بمحافظة الجبيل، لشخصين على تنظيف ما خلفاه من نفايات في أحد المنتزهات.

ومنعت سيارة الأمن الصناعي الشخصين من الذهاب بسيارتهما قبل أن يزيلوا ما خلفوه في مكانهم بالحديقة.