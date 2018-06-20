التعليم: تطبيق المرشحات الأسبوع القادم.. وجاري تحديد موعد إعلان الأسماء المرشحة

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أنه بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية ونظراً لتمديد الإجازة وتأخر بدء الدوام إلى ١٠/١٠ فسيكون موعد التطبيق للمرشحات الأسبوع القادم، بدلا من اليوم.

وأشار العصيمي إلى أنه يجري حالياً تحديد موعد إعلان الأسماء المرشحة.

وكان العصيمي قد كشف عن الخطة العامة للإعلان عن وظائف التعليم لعام رمضان 1439 هـ ، والتي أوضح خلالها أن مطابقة الوظائف بالنسبة للرجال ستكون بداية من 12 إلى 14 شوال الجاري.

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