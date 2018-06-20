فيديو نادر لافتتاح الملك خالد لأول طريق سريع في المملكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر ، لحظة افتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز – طيب الله أثره – لطريق الدمام – أبو حدرية في عام 1980م.

ووثق المقطع لحظة وصول الملك خالد إلى مكان احتفالية الافتتاح، بحضور الملك فهد ” ولي العهد آنذاك ” ، والملك عبدالله بن عبدالعزيز.

يذكر أن طريق الدمام – أبو حدرية هو أول طريق سريع يفتتح في المملكة ويبلغ طوله 161 كم، ويسير في اتجاهين ويتكون من 6 مسارات .