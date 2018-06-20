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فيديو نادر لافتتاح الملك خالد لأول طريق سريع في المملكة

فيديو نادر لافتتاح الملك خالد لأول طريق سريع في المملكة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر ، لحظة افتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز – طيب الله أثره – لطريق الدمام – أبو حدرية في عام 1980م.

ووثق المقطع لحظة وصول الملك خالد إلى مكان احتفالية الافتتاح، بحضور الملك فهد ” ولي العهد آنذاك ” ، والملك عبدالله بن عبدالعزيز.

يذكر أن طريق الدمام – أبو حدرية هو أول طريق سريع يفتتح في المملكة ويبلغ طوله 161 كم، ويسير في اتجاهين ويتكون من 6 مسارات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48676 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمك رحمة واسعه ووالدينا ياابو بند .. آمين ,,

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