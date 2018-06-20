عبدالرحمن بن مساعد يلجم الشامتين في الأخضر ومصر

نواف السالم(صدى):

رد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، على خلايا عزمي الشامتة في المنتخبين السعودي والمصري.

ولجم بن مساعد أحد الشامتين قائلا : ” يا للبجاحة والوقاحة، تعايرون السعودية ومصر ” ،مضيفا : ” السعودية حقق منتخبها الأول كأس آسيا 3 مرات وتأهل لكأس العالم 5 مرات تأهل أول مرة منها لدور 16 ” .

وتابع الأمير قائلا : ” منتخب مصر حقق كأس أفريقيا 7 مرات وتأهل لكأس العالم 3 مرات ” .

وأضاف قاصفًا جبهة الشامتين : ” أذكروا لي انجاز واحد مشابه لمنتخبكم ” .

يذكر أن منتخب روسيا فاز على نظيره المصري بـ3 أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا.

ويواجه الأخضر، اليوم الأربعاء، منتخب أوروغواي في ثاني محطة لها بدور المجموعات في المونديال.