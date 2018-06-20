لقطة إنسانية.. السلاح والمصحف وطائر السلام في صورة

فهمي محمد(صدى):

وثقت صورة متداولة، لقطة رائعة تكاد أن تكون لوحه تعبيرية وليست مجرد صورة، حيث جمعت بين المقاوم وسلاحه، والمصحف الشريف، والطائر رمز السلام.

وأوضحت الصورة التي تم التقاطها لأحد جنود قوات الشرعية اليمنية ،أصابعه التي تضغط الزناد في المعارك، يركن إليها طائرًا مطمئنا لها، فهي أنامل المقاومة المنتصرة للحق وليست يد البطش والظلم.

كان الجيش اليمني، قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، السيطرة على مطار الحديدة، وذلك بعد أن تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على أجزاء واسعة منه.