صورة نادرة للملك فهد وابنه الأمير فيصل قبل 60 عاما

حمود العنزي(صدى):

أظهرت صورة نادرة ،تم التقاطها قبل 60 عاما ، الملك فهد ” وزير المعارف آنذاك ” وابنه الأمير فيصل – رحمهما الله – .

والتقطت الصورة خلال زيارة الأمير فهد إلى معهد أنجال الملك سعود، وظهر فيها مبتسمًا وهو يصافح الأمير فيصل كان طالبًا بالمعهد، حينها وذلك عام 1379هـ.

ويظهر في الصورة على اليمين الشيخ عثمان بن ناصر الصالح رحمه الله، مدير معهد الأنجال.