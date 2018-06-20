فهد الشليمي لمحللي قناة ” الجزيرة ” : اقتصروا على الأمور التي تعرفونها.. فشلتم أنفسكم

طلال الضوي(صدى):

استنكر المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، منهج قناة الجزيرة القطرية في التحليل العسكري الاستراتيجي للأحداث، ساخرًا من محاولاتها المستمرة للتضليل ونشر الأكاذيب، وإنكارها لانتصارات قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي .

ووجه الشليمي رسالة ساخرة لمحللي الجزيرة قائلا : ” إلى بعض محللي قناة الفتنة، إذا اردتم درس في التحليل العسكري الاستراتيجي عليكم القيام بتحليل المؤشرات والمعطيات والقدرات وليس تحليل الدولارات والهبات ” .

وقال: ” أين مطار الحديدة الآن؟ الحمد لله أن كل تحليلاتنا وتوقعاتنا كانت صحيحة؛ لأنها مبنية على مؤشرات تعبوية أو سياسية، ومؤشرات على القدرات العسكرية، وأقول لبعض المحللين الاستراتيجيين الذين يحللون لقناة الجزيرة ” يا ليتك ما حجيت! “.. فشلتنا وفشلت نفسك.. اقتصروا على الأمور التي تعرفونها ” .