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بالفيديو والصور.. منسوبو ” الحج والعمرة ” يودعون المعتمرين بمثل حفاوة الاستقبال

بالفيديو والصور.. منسوبو ” الحج والعمرة ” يودعون المعتمرين بمثل حفاوة الاستقبال
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، كيفية توديع منسوبو فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة للمعتمرين ، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وبين الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل ” تويتر ” ، توديع المعتمرين بمثل حفاوة استقبالهم، في أجواء رائعة.

وتستمر جهود المملكة لاستقبال ووداع ضيوف الرحمن الوافدين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج العمرة، بأحسن صورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48673 ] نشر منذ 31 دقيقة

تقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الاعمال ,, آمين ,,

,, مثل هذولا يستاهلون التغطيه والمتابعه والإستقبال والتوديع بكل حفاوه ، وليس المغنين والماجنين ,,

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