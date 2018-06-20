بالفيديو والصور.. منسوبو ” الحج والعمرة ” يودعون المعتمرين بمثل حفاوة الاستقبال
أظهر مقطع فيديو، كيفية توديع منسوبو فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة للمعتمرين ، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وبين الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل ” تويتر ” ، توديع المعتمرين بمثل حفاوة استقبالهم، في أجواء رائعة.
وتستمر جهود المملكة لاستقبال ووداع ضيوف الرحمن الوافدين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج العمرة، بأحسن صورة.
منسىوبو فرع #وزارة_الحج_والعمرة
بـ #المدينة__المنورة يودعون المعتمرين عبر #مطار_الأمير_محمد_بن_عبدالعزيز بالمدينة بمثل حفاوة الاستقبال pic.twitter.com/JsE6gQZwob
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48673 ] نشر منذ 31 دقيقة
تقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الاعمال ,, آمين ,,
,, مثل هذولا يستاهلون التغطيه والمتابعه والإستقبال والتوديع بكل حفاوه ، وليس المغنين والماجنين ,,