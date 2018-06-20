بالفيديو والصور.. منسوبو ” الحج والعمرة ” يودعون المعتمرين بمثل حفاوة الاستقبال

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، كيفية توديع منسوبو فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة للمعتمرين ، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وبين الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل ” تويتر ” ، توديع المعتمرين بمثل حفاوة استقبالهم، في أجواء رائعة.

وتستمر جهود المملكة لاستقبال ووداع ضيوف الرحمن الوافدين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج العمرة، بأحسن صورة.