بالفيديو.. معلم يعتدي على طالب بوحشية أمام زملائه

بكين(صدى):

أقدم معلم صيني على الاعتداء بوحشية على طالب بالمرحلة الابتدائية بوحشية أمام زملائه، رغم صرخات وتوسل الطالب.

حيث كان المعلم في حالة غضب شديدة، ولم يتضح سبب تصرفه مع التلميذ الذي تم نقله للمستشفى، وهو يعانى كدمات شديدة.

ومن جانبها علقت وزارة التعليم الصينية على الواقعة قائلة في بيان إعلامي لها ، إنه تم فصل مدير المدرسة والمعلم الذي اعتقلته الشرطة للتحقيق معه .