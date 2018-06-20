وظائف شاغرة في ناقل إكسبرس بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة ناقل إكسبرس “ Naqelexpress ” – المتخصصة في مجال خدمات النقل والتوصيل والإمدادات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل مالي ” الرياض ” ، مطور شبكات عدد وظيفتين/ الرياض مسؤول مبيعات- شحن البضائع ” الدمام “.

وقالت الشركة إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2018م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة من هنا ..