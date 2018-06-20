وظائف هندسية وفنية شاغرة بجنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من ” الدمام، والأحساء، والظهران ” .

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية : أخصائي حقل- أنابيب ملتفة (الأحساء): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، أو هندسة البترول) ، أخصائي أول خدمات- التكاليف للعمل في (الظهران): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، أخصائي دعم المشاريع والهندسة للعمل في (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والصناعية، أو الكهربائية) .

وأفادت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يونيو 2018م، مشيرة إلى أنه على الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنهم الدخول على الرابط التالي من هنـــــا .