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بالصور.. سحابة تثير ضجة لشبهها بـ ” ترامب “

بالصور.. سحابة تثير ضجة لشبهها بـ ” ترامب “
واشنطن(صدى):

أثارت صورة لسحابه في سماء ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتشبيهها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

حيث التقط الصورة رجل أمريكي عن طريق الصدفة ولم يكن يتخيل تشبيهها بالرئيس الأمريكي ترامب ، خاصة أن السحابة تظهر في الصورة كالشعر المتطاير لترامب .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 52 دقيقة

العجه تشبه شعيرات ترامب

ووجهه تقل وجه منغولي

— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

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