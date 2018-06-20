بالصور.. سحابة تثير ضجة لشبهها بـ ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أثارت صورة لسحابه في سماء ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتشبيهها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

حيث التقط الصورة رجل أمريكي عن طريق الصدفة ولم يكن يتخيل تشبيهها بالرئيس الأمريكي ترامب ، خاصة أن السحابة تظهر في الصورة كالشعر المتطاير لترامب .