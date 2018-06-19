في أول تعليق بعد الخسارة.. كوبر: ما حدث اليوم كان مؤلمًا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن أسفه وحزنه من الخسارة التي نالها الفريق المصري، اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الروسي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولي فى كأس العالم المقام حاليا في روسيا.

وصرح كوبر عقب المباراة إن منتخب مصر قدم أداء جيد ولكن الأخطاء الدفاعية التي حدثت أدت إلى الهزيمة القاسية، وهذه هي كرة القدم.

وأضاف: ” الجميع قدم ماعليه ولا أريد أن أُحمل أحد المسؤلية بشكل شخصي ولكن ما حدث كان مؤلمًا، خاصة وأن هزيمة اليوم أخرجت الفريق من البطولة ” .

جديربالذكر أن المنتخب المصري خسر أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتنتهي آمال الفراعنة في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.