المصريون يستقبلون خسارة كأس العالم بروح فكاهية
استقبل المصريون خسارة المنتخب المصري أمام روسيا مصر بـ3أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم، بروح فكاهية.
وخفف محمد صلاح، صدمة الخسارة على المصريين من خلال تسجيله للهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني، حيث أنه أول لاعب يسجل هدف لمنتخب مصر في كأس العالم منذ هدف اللاعب مجدي عبدالغني 1990.
ورصدت ” صدى ” ردود أفعال المصريين وهي :
وقال أحدهم : المرادى خلصنا من ذل مجدى عبدالغنى المره الجايه نصعد دور ال 16 وكهذا وبكدا ممكن نكسب كاس العالم بعد 140 سنه ،هانت.
وأضاف آخر : على الأقل، خلصنا من اسطوانة مجدي عبدالغني.
وتابع آخر : مجدي عبدالغني يأخذ بخار حاليا من مستشفى الجيزه من الكتمه بعد هدف صلاح.
وفاز منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، مساء اليوم.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 2 ساعتين
مـجدي عبد الغنـي😂😂😂😹😹😹 يـقول الوالـد مـن 1990 وهـو يتحدث عن هـدف من ضربـة جزاء…عندهـم الحـق يفـرحوا هههه ههههههه
مرسي الزعلان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
احنا مش بتاع كورة..عرب لاعلاقة لهم بالرياضة😢😥😭
سيد طه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايستاهلوش حد يتكلم عليهم أصلاً رفعوا ضغط الغلابة المتنيلين بستين نيلة👹👹
محمد صلاح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يهدكوا قولوا آمين😼😼😼
عبدالله[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اتمنى من منتخبنا السعودي اللي عمره ما خيب ظننا فيه
في مباريات كاس العالم الا يخيب ظننا في مباراة الاشقاء في مصر
ويفتح المجال عالواسع للمنتخب المصري.
خلي محمد صلاح يفوز بلقب هداف البطوله بواقع ١١ هدف وخلاص.
على الاقل لاعب عربي يفوز بهذي الجائزه.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش مقعدكم في بلاد الكفار احملو حالكم وكُلاً وديرته
دهر⏳[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 1 ساعة
مارحتي روسيا يابنت النور…غيبتي قلت أكيد راحت تشجع منتخب السعودية😹😹😹