المصريون يستقبلون خسارة كأس العالم بروح فكاهية

نواف السالم(صدى):

استقبل المصريون خسارة المنتخب المصري أمام روسيا مصر بـ3أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم، بروح فكاهية.

وخفف محمد صلاح، صدمة الخسارة على المصريين من خلال تسجيله للهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني، حيث أنه أول لاعب يسجل هدف لمنتخب مصر في كأس العالم منذ هدف اللاعب مجدي عبدالغني 1990.

ورصدت ” صدى ” ردود أفعال المصريين وهي :

وقال أحدهم : المرادى خلصنا من ذل مجدى عبدالغنى المره الجايه نصعد دور ال 16 وكهذا وبكدا ممكن نكسب كاس العالم بعد 140 سنه ،هانت.

وأضاف آخر : على الأقل، خلصنا من اسطوانة مجدي عبدالغني.

وتابع آخر : مجدي عبدالغني يأخذ بخار حاليا من مستشفى الجيزه من الكتمه بعد هدف صلاح.

وفاز منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، مساء اليوم.