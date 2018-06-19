للمرة الثانية.. تشيرشيف يحصد لقب أفضل لاعب بمونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

اقتنص اللاعب دينيس تشيرشيف ونجم منتخب روسيا جائزة لقب أفضل لاعب في مباراة مصر وروسيا ، وهي ليست المرة الأولى منذ بدء مباريات مونديال روسيا 2018 ،حيث حصد على نفس اللقب في مبارة المنتخب السعودي.

ونجح دينيس في تمكين الدب الروسي من الانتصار على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما أحرز ثاني أهداف اللقاء.

ووصلت حصيلة اللاعب الروسي على ثلاث أهداف الآن، ليصبح في صدارة هدافي المونديال ليجاور كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك أمام إسبانيا.

وجير بالذكر أن روسيا بعد فوزها على المنتخب المصري، اليوم الثلاثاء، قد ضمنت التأهل رسميا إلى دور الـ16 بعد حصد 6 نقاط من مباراتين.