بالفيديو.. رد فعل صادم لركاب حافلة أصيب سائقها بسكتة دماغية

متابعات(صدى):

نجح راكبان ، في انقاذ حياة العديد من الناس على متن حافلة بعدما تعرض سائقها إلى سكتة دماغية ، اثناء قيادته للحافلة على الطريق السريع في مدينة لينيي الصينية .

حيث عاني السائق من سكتة دماغية وظهر بفيديو متداول وهو وينهار بعيدا عن عجلة القيادة ، وعندما شعر أحد الركاب بأن الحافلة قد اصطدمت بحاجز، هرع بسرعة إلى مقدمة الحافلة وأمسك بعجلة القيادة، ويمكن رؤية راكب آخر يركض للمساعدة، حيث تمكن الراكبان من إيقاف الحافلة على جانب الطريق واستدعاء الشرطة التي نقلت السائق للمستشفى للعلاج .

على الجانب الآخر، تم الإشادة بجهود الراكبين اللذين ساعدا في إنقاذ حياة أكثر من 30 راكبا على متن الحافلة.