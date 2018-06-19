اتحاد القدم يتلقى خطاب اعتذار من اللجنة المنظمة لكأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

تلقى اتحاد كرة القدم اليوم اعتذاراً خطياً من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 حول الظروف التي صاحبت هبوط الطائرة التي أقلت بعثة منتخبنا الوطني من مدينة سان بطرسبورغ الى مدينة روستوف الروسية.

وقالت اللجنة المنظمة في خطاب بعثته إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت استبعاد الطائرة نهائياً من نقل بعثة المنتخب السعودي وكل الفرق المشاركة في البطولة.

وأرفقت اللجنة المنظمة المحلية في خطابها بياناً من منظمة الطيران المدني في روسيا أكدت فيه ان ماحدث لم يكن سوى ملاحظة ظهور ألسنة اللهب في الجناح الأيمن عند الهبوط ولم تستدعِ الحالة الهبوط الاضطراري إذ هبطت الطائرة بشكل اعتيادي لكون محركا الطائرة كانا قيد التشغيل عند الهبوط، وسارت في المدرج بشكل طبيعي حتى نزول بعثة المنتخب.