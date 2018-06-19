مدرب المغرب: كريستيانو لاعب استثنائي ولا نملك خطط لإيقافه

نواف السالم(صدى):

صرح هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، أنه لا يمتلك خططا خاصة لوقف كريستيانو رونالدو فقط، بل إن هدفه الرئيسي هو إيقاف خطورة الفريق البرتغالي ككل.

وقال المدرب الفرنسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمبارة غدا التي تجمع المغرب والبرتغال، ” أن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز على حساب البرتغال للمضي قدما في المونديال . ”

وأضاف أنه ” إذا خصص ثلاثة مدافعين لمراقبة كريستيانو، فمن سيراقب الباقين، مؤكدًا أن الفريق البرتغالي يمتلك لاعبين جيدين للغاية، ولا يجب أن ننسى أنهم أبطال أوروبا ” .

وأردف ” صحيح أن رونالدو أحد أفضل اللاعبين في هذا المونديال، وما يتعين علينا فعله هو أن نكون في قمة تركيزنا، لانني حتى إذا وضعت خطة لإيقافه، فإنه يجد طريقة للإفلات لأنه لاعب استثنائي.