بالصور.. الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الأوروجواي
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته للمواجهة المصيرية التي ستجمعه غداً مع منتخب الأوروجواي على ملعب روستوف أرينا بمدينة روستوف ” نا دونو ” ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا .
وأجرى لاعبو الأخضر اليوم حصتهم التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة ، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين ترفيهي باستخدام الكرة وسط دائرة الملعب، أعقبه تمرين الكرات العرضية والتهديف على المرمى .
بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29650 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يعطينا خيرهم