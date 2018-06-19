بالصور.. الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الأوروجواي

واس(صدى):

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته للمواجهة المصيرية التي ستجمعه غداً مع منتخب الأوروجواي على ملعب روستوف أرينا بمدينة روستوف ” نا دونو ” ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا .

وأجرى لاعبو الأخضر اليوم حصتهم التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة ، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين ترفيهي باستخدام الكرة وسط دائرة الملعب، أعقبه تمرين الكرات العرضية والتهديف على المرمى .

بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.