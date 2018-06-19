استخراج صرصار علق داخل أذن رجل 6 ساعات

متابعات(صدى):

نجح طبيب أنف وأذن وحنجرة في مستشفى بينغشان بالصين ، في استخراج صرصار علق داخل أذن رجل يدعى ” لي ” لمدة ست ساعات .

وأكد المريض في تصريحات لصحف محلية ، أن الحشرة زحفت إليه أثناء نومه، وبعد أن استيقظ من النوم شعر بآلام حادة في أذنه فقرر الذهاب إلى المستشفى، وهناك عثر الطبيب المعالج على صرصار حي يختبئ في أذن الرجل ” .

واضاف، أن الطبيب قرر تقسيم الصرصار الحي إلى قطع صغيرة ليتمكن من إزالته من أذنه ، ثم قام الطبيب بتطهير الأذن .

وقال البروفيسور كوبي شال من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في تعليقه على الواقعة ، إنه ليس من الشائع وجود الصراصير في الأذن، فهم يتجمعون على بقايا الأطعمة ولكن يبدو أنهم يبحثون عن شمع الأذن ليكون طعاما جذابا لهم.