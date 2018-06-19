نصائح مجربة وفعالة للحد من الإسهال عند طفلك

متابعات(صدى):

الإسهال هو من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال بشكل شائع، وهي حالة يصبح فيها البراز على شكل سائل، أو يلاحظ حدوث تغيير واضح في شكل البراز الطبيعي للطفل سواء في عدد مراته أو في قوامه، أما إن كان معه قيء أو ارتفاع في درجة الحرارة فيسمى بالنزلة المعوية.

أسباب الإسهال عند الرضع كثيرة ومن أهمها:

– الإسهال الناتج من عدوى بسبب البكتيريا والفيروسات والطفيليات الناتجة عن أنواع محددة من الغذاء أو الماء الملوث.

– الإسهال من دون الإصابة بأي عدوى مثل الاضطرابات الهضمية والحساسية الغذائية لبعض الأطعمة أو البرد أو أثناء ظهور الأسنان عند الرضع.

الإسهال حالة خطيرة في هذه الحالات

خطورة الإصابة بالإسهال المتكرر والمتواصل تكمن بمعاناة جسم الطفل من الجفاف نتيجة فقدان كميات كبيرة من السوائل والمياه والمعادن والأملاح الضرورية لعمل أجهزة الجسم، ما يضع الطفل في حالة صحيّة خطيرة حرجة.

كيف يمكن الحدّ من الإسهال عند الطفل؟

من الممكن علاج الإسهال والحدّ من أعراضه عند الطفل من خلال إعتماد هذه الخطوات الفعّالة:

– يجب تقديم العصائر الطبيعيّة المحتوية على الفيتامينات الى الطفل وذلك لتعويض أي نقص في الجسم.

– في هذه الحالة يجب الإهتمام في تناول الأطعمة النشوية الى الطفل مثل الأرز المطبوخ والبطاطا المسلوقة بدون أي إضافات.

– اللبن الرائب يحتوي على خمائر تحارب الجراثيم الموجودة في المعدة لذلك هو يساعد على وقف حالات الإسهال الحاد، كما أن يمكن تناول النشاء المطبوخ للحدّ من قوّة هذه الحالة.

– في هذه الفترة يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنيّة تماماً والتي تحتوي على أيّ نوع من التوابل والبهارات التي تزيد من حدّة الإسهال.

– إذا كان الإسهال شديداً أو مستمراً لعدة أيام، فيجب استخدام محلول الجفاف المخصص للأطفال لحمايته من الجفاف.

– إذا كان طفلك أكبر من 6 أشهر ويتناول أطعمة خارجية فعليك أن تقدمي له الموز أو التفاح المطبوخ بعد هرسه.