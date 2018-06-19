رياضيون عرب ينضمون لـ حملة ” رياضة بلا سياسة ” لمعاقبة ” بي إن سبورتس “

نواف السالم(صدى):

انضم رياضيون عرب لحملة رياضة بلا سياسة لمعاقبة قنوات ” بي إن سبورتس ” القطرية، بعد تجاوزاتها الخطيرة تجاه المملكة وقادتها حيث انضم نجوم كرة القدم في مصر السابقين يتقدمهم خالد الغندور وأحمد شوبير وأحمد حسن إضافة إلى المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي.

كما شهدت القائمة انضمام ماجد عبد الله نجم كرة القدم السعودية السابق، إضافة إلى يوسف الثنيان ومحمد نور وحسين عبد الغني وكذلك محمد الشلهوب اللاعب الحالي في صفوف نادي الهلال، والثنائي فارس عوض وعامر عبد الله، نجوم التعليق الرياضي في الوطن العربي.

وتتضمن المبادرة العربية فكرة جمع أكبر عدد من توقيعات الرياضيين والجماهير وإيصالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لوضع حد لهذه التجاوزات.

ويذكر أن اتحاد الإعلام الرياضي السعودي يقود هذه المبادرة بعدما أصدر بياناً قال فيه إنه يتأسف لتلك الممارسات غير الأخلاقية والبعيدة كل البعد عن المهنية والتي تخرج بالرياضة من مفهومها ورسالتها الحقيقية المتفق عليها عالمياً.

وطالب اتحاد الإعلام، اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية كافة إلى ردع مثل هذه التوجهات الرخيصة والدخيلة على مهنة الإعلام السامية.