التحقيق مع إعلامي مصري لتجاوزه في حق ” تركي آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري عن إحالة مقدم برنامج ” كلام في الكورة ” أحمد سعيد إلى التحقيق، لتجاوزه في حق رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ.

وأوضح المجلس إنه قرر إحالة مقدم البرنامج على قناتي ” الحدث اليوم ” و ” ltc ” للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين، مشيرًا إلى أن ما جاء في البرنامج خالف أصول المهنة وقواعدها الأخلاقية المتعارف عليها.

وقال المجلس أن ” أحمد سعيد ” ادعى خلال حديثه في حلقة 9 يونيو الحالي على قناة ” الحدث اليوم ” أن تركي آل الشيخ هدده بالقتل في مكالمة تليفونية، غير أنه لم يذع المكالمة المزعومة لإثبات صحة حديثه.

وأضاف أن قناة ” الحدث اليوم ” أوقفت مقدم البرنامج على خلفية ذلك الحديث، إلاّ أنه ظهر مرة أخرى على قناة ” ltc ” وقال نفس الكلام، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ إجراءات ضد القناة.

ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإعلامي المصري أحمد سعيد، وذلك بعد إساءته له على خلفية أزمة رئيس هيئة الرياضة مع النادي الأهلي.