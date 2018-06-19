أهمية وكيفية عمل نظام Eco في السيارات

متابعات(صدى):

تعمل شركات السيارات جاهدة لتوفير سبل الراحة والأمان للسائق باستخدام التقنية، ومن الأنظمة التي ابتكرتها هي نظام Eco، ونستعرض هنا فيما يلي وظيفته وكيفية تشغيله.

وظيفة نظام Eco

يعمل نظام Eco على تحسين معدل استهلاك السيارة للوقود، كما يوفر نسبة 20% من الوقود المستخدم أثناء عملية الاحتراق الداخلي بالسيارة، وأيضا في حال التسارع أو التباطؤ في السير يقوم النظام بتقديم بيانات للسائق توضح نسبة التوفير في استهلاك الوقود، مما يساعد السائق على اختيار الأسلوب الصحيح في القيادة، والعمل على توفير أعلى نسبة من الوقود.

كيفية تشغيل نظام Eco

يمكن للسائق تشغيل نظام Eco في السيارة بمنتهى السهولة، وذلك عن طريق الضغط على زر Eco في السيارة، وهو غالبا ما يتواجد في لوحة القيادة، ويطلق على هذا الزر عدة تسميات حسب الشركة المصنعة، ومنها Econ أو Eco Assist أو Eco Pro.

كيفية عمل نظام Eco

طريقة عمل النظام في السيارة بسيطة، حيث أنه في حال وجدت لمبة هذا الرمز مضاءة في لوحة العدادات فهذا مؤشر على اتباع السائق أسلوب جيد في القيادة ، مما يساهم في التقليل من استهلاك الوقود، أما في حال أختفاء ضوء الرمز في لوحة القيادة أو تغير لونه حسب نوع السيارة، فهذا مؤشر على أن قيادة السيارة غير اقتصادية، وأن السيارة تستهلك المزيد من الوقود.