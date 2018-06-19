جسر الملك فهد يحقق أعلى عبور بـ 117935 مسافرًا منذ عام 1986

نايف السالم(صدى):

حقق جسر الملك فهد، أمس الاثنين، أعلى معدل عبور يومي للمسافرين منذ افتتاحه عام 1986م، من خلال عبور 117935 مسافراً ، وذلك نتيجة للتنسيق المشترك بين جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر، حيث تم تسجيل وقت العبور الزمني بين الجانبين ” السعودي والبحريني ” لثلاثة أيام العيد بمعدل ١٥ دقيقة للعبور بين الجانبين .

وتمكنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وفرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية بتشغيل التوسعة الجديدة ” قسم القدوم بجوازات جسر الملك فهد” ، مما رفع عدد مسارات الدخول التي تعمل حالياً من 17 مساراً إلى 24 مساراً لرفع الطاقة الاستيعابية.

واجتمعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مع مديري الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني، وكشف المهندس فهد بن محمد الداود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، الخطط التطويرية في الجسر.

وناقش الاجتماع عدة استراتيجيات تساهم في خدمة مرتادي الجسر وتقديم التسهيلات الممكنة لهم وتكثيف الجهود لتحقيق رضا العابرين في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الذروة والمناسبات والأعياد والعطل الرسمية.