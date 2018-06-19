عاصفة رعدية تجتاح لفترة وجيزة مدينة روسية تقام بها مباريات كأس العالم

واس(صدى):

تعرضت مدينة نيجني نوفجورود الروسية الواقعة على ضفاف نهر فولجا، اليوم، لعاصفة رعدية لفترة وجيزة أغرقت شوارعها.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت لمدة نصف ساعة في زيادة منسوب مياه الأنهار وتوقف المرور في بعض المناطق مما أدى لتقطع السبل ببعض ركاب السيارات.