فيديو مروع لثعبان ضخم يخنق رجلا

نيودلهي(صدى):

تعرض حارس غابة بإحدى القرى الهندية ، لحادث مروع ، حيث لفت أفعى ضخمة حول عنقه وبدأت تحاول خنقه .

وظهر حارس يدعى” سانجاي دوتا” في مقطع فيديو متداول ـ وهو يكافح من أجل السيطرة على الأفعى العملاقة أمام القرويين.

وكان الأهالي قاموا باستدعائه للقبض على أفعى قامت بقتل وأكل ماعز، ولكن بدلا من أن يضع الأفعى في كيس قام بلفها حول عنقه لالتقاط الصور.

وازداد الأمر سوءا عندما بدأت الأفعى تتلوى حول رقبة الحارس، حيث شعر بالذعر وهرب من المكان.

وقال الحارس إنه لم يصب بجروح، ويعتقد أن الثعبان سبح إلى القرية من خلال نهر قريب، وتم إطلاقه في غابة بايكانثابور بالقرب من القرية.

httpV://youtu.be/5ThQjj-AmgY