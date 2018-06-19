بالفيديو.. سائحات أمريكيات ترقصن ” العرضة ” وسط حالة مرح

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، نشرته لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدد من السائحات من ذوي الجنسية الأمريكية، يشاركن مجموعة من الشبان رقصة ” العرضة ” الشعبية .

وأظهر الفيديو، قيام فتاتين برقص ” العرضة ” ، فيما قام عدد من السائحين الآخرين بالمشاركة في الرقصة الشعبية، في حالة من المرح والسعادة الغامرة.