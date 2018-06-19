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  3. بالفيديو.. سائحات أمريكيات ترقصن ” العرضة ” وسط حالة مرح

بالفيديو.. سائحات أمريكيات ترقصن ” العرضة ” وسط حالة مرح

بالفيديو.. سائحات أمريكيات ترقصن ” العرضة ” وسط حالة مرح
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، نشرته لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدد من السائحات من ذوي الجنسية الأمريكية، يشاركن مجموعة من الشبان رقصة ” العرضة ” الشعبية .

وأظهر الفيديو، قيام فتاتين برقص ” العرضة ” ، فيما قام عدد من السائحين الآخرين بالمشاركة في الرقصة الشعبية، في حالة من المرح والسعادة الغامرة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48640 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين وش باقي …………………………….

[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 34 دقيقة

يالربع اسألوا الحيكيم نجر….
والله والشاهد الله إن الأمريكان ما يشوفونكم إلا زي أفارقة أدخال أفريقيا …

[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 31 دقيقة

كما أبك….
قالو ايش سائحات أمريكيات…؟
بالله علاكم فش احد يقولي وش عندنا عشان يجون للسياحه… يمقن يعملو سفاري بالبر لمشاهدة الضبان وأم جنيب…؟

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 26 دقيقة

وبعدين ياأخ نجر وش فيهم الأفارقة مو خلق اللّه

[ عدد التعليقات: 2438 ] نشر منذ 13 دقيقة

تسمري يلعن ابو الفقر والمعاش الردي

فن من فنون المملكة الفلكلورية

[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 9 دقائق

ابك ما نهرج عن لونهم … القصد نظرة التخلف لمن يسكن منهم بالغابات…

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