بالفيديو.. سائحات أمريكيات ترقصن ” العرضة ” وسط حالة مرح
وثق مقطع فيديو، نشرته لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدد من السائحات من ذوي الجنسية الأمريكية، يشاركن مجموعة من الشبان رقصة ” العرضة ” الشعبية .
وأظهر الفيديو، قيام فتاتين برقص ” العرضة ” ، فيما قام عدد من السائحين الآخرين بالمشاركة في الرقصة الشعبية، في حالة من المرح والسعادة الغامرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48640 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين وش باقي …………………………….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 42 دقيقة
ابك + ابك مجاناً
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 34 دقيقة
يالربع اسألوا الحيكيم نجر….
والله والشاهد الله إن الأمريكان ما يشوفونكم إلا زي أفارقة أدخال أفريقيا …
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 31 دقيقة
كما أبك….
قالو ايش سائحات أمريكيات…؟
بالله علاكم فش احد يقولي وش عندنا عشان يجون للسياحه… يمقن يعملو سفاري بالبر لمشاهدة الضبان وأم جنيب…؟
صقر[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 26 دقيقة
وبعدين ياأخ نجر وش فيهم الأفارقة مو خلق اللّه
qlq[ عدد التعليقات: 2438 ] نشر منذ 13 دقيقة
تسمري يلعن ابو الفقر والمعاش الردي
فن من فنون المملكة الفلكلورية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 9 دقائق
ابك ما نهرج عن لونهم … القصد نظرة التخلف لمن يسكن منهم بالغابات…