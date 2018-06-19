بالفيديو.. رجل يطلق النيران على نفسه بالخطأ

واشنطن(صدى):

تسبب رجل في إصابة نفسه ، عقب إطلاق النار على قدمه عن طريق الخطأ .

حيث وضع الرجل المسدس داخل سرواله، ثم انحنى بشكل مفاجئ لتنطلق رصاصة عن طريق الخطأ مصيبة فخذه، أثناء توجهه نحو أحد الأرفف لالتقاط شيء ما، ويعتقد أن مقطع الفيديو التقط بالولايات المتحدة الأمريكية .

ركض صديق الرجل نحوه لإنقاذه، ونقله إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء أن حالته مستقرة .