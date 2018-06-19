ثاني حالة طرد في تاريخ كأس العالم من نصيب المدافع الكولومبي

ماجد محمد(صدى):

سجل لاعب منتخب كولومبيا، كارلوس سانشيز، أول حالة طرد في النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم، وذلك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة؛ بعدما تسبب ” سانشيز ” في ركلة جزاء.

يُذكر أن أول حالة طرد شهدها كأس العالم، كانت من نصيب كارلوس كاسيلي لاعب منتخب تشيلي؛ الذي تم طرده بعد 67 دقيقة، في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام المنتخب الألماني، وذلك في نسخة عام 1974، التي أُقيمت في ألمانيا الغربية.