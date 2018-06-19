بالصور.. شرطة الجوف تطيح بـ 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الجوف من الإطاحة بثلاثة أشخاص، بعد العثور بحوزتهم حبوب كبتاجون وحشيش مخدر، وذلك في ثلاث عمليات منفصلة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال كل واقعة، وتسليم الحالات للجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح المقدم يزيد بن سعود النومس، المتحدث الإعلامي بشرطة الجوف، تفاصيل الواقعة العملية الأولى، قائلًا: ” أنه أثناء إقامة نقطة ضبط أمني تابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف ” مركز الرديفة ” ، مساء يوم الأحد الموافق ٣-١٠-١٤٣٩هـ، تم إيقاف مركبة، وعند طلب الأوراق الثبوتية لقائدها، اتضح أنه لا يحملها ولوحظ ارتباكه، وعند تفتيشه، عثر بحوزته على عدد ٧ حبات يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة ” .

أما عن الواقعة الثانية، فبيّن ” النومس ” ، أنه أثناء قيام نقطة ضبط أمني أخرى للقوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف بمهامها، مساء يوم الاثنين الموافق ٤-١٠-١٤٢٩ هـ، ” مركز الناصفة ” ، تم إيقاف مركبة بقيادة مواطن بالعقد الثالث من العمر، وعند تفتيشه عثر على قطعة سوداء يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، وطلقة حية لسلاح من نوع شوزن ” .

فيما تمثلت الواقعة الثالثة في قيام نقطة أخرى ” مركز طلعة عمار ” ، أمس الاثنين، بتفتيش إحدى المركبات، وعليه، عثر مع المرافق – وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر – على قطعة سوداء يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، ولفت ” النومس ” ، إلى أنه قد تم تسليم الحالات لجهات الاختصاص.