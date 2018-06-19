” العقاري ” : لهذا السبب لن نتمكن من تحصيل مستحقات 570 ألف مقترض

علي القحطاني (صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية، أنه لن يستطيع تحصيل مستحقاته من 570 ألف مواطن مقترض، موضحًا السبب في ذلك، وهو جهله بمواقع عملهم، نظرًا لعدم قيامهم بتحديث بياناتهم.

وأزاح الصندوق الستار عن خطة يتم العمل عليها حاليًا، بهدف رفع مستوى التحصيل حتى يصل إلى 6 مليارات ريال خلال العام الحالي، موضحًا أنه تمكن من الوصول لنحو 85 ألف مقترض حتى الآن.

فيما أشار ” العقاري ” ، إلى إرتفاع نسبة التحصيل خلال الربع الأول من العام الماضي 2017 بنسبة 50% ، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016م.