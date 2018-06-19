رياح نشطة تؤدي لإثارة الأتربة والغبار في جازان ونجران
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمنطقة نجران، ينذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك بداية من الساعة 12:30 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 11:30 من نفس اليوم.
كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة جازان، يحذر أيضًا من استمرار في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، بداية من الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي هذه الحالة الجوية الساعة 20:00 من اليوم ذاته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان من بلادنا الغاليه ,, آمين ,,