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رياح نشطة تؤدي لإثارة الأتربة والغبار في جازان ونجران

رياح نشطة تؤدي لإثارة الأتربة والغبار في جازان ونجران
تركي السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمنطقة نجران، ينذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك بداية من الساعة 12:30 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 11:30 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة جازان، يحذر أيضًا من استمرار في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، بداية من الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي هذه الحالة الجوية الساعة 20:00 من اليوم ذاته.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان من بلادنا الغاليه ,, آمين ,,

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