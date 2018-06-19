قرقاش: عنف الحوثي مرفوض وغير شرعي

أبو ظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن أهم مخرجات مجلس الأمن في جلسته التي انعقدت أمس الاثنين، بشأن اليمن، هو تأكيده أن أساس الحلّ السياسي هو المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، علاوة على قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ( ٢٢١٦ ) .

وأضاف ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الخلاصة أن عنف الحوثي مرفوض وغير شرعي ” .