” مورينيو ” يكشف عن توقعاته لمباراة الفراعنة مع الدب الروسي

ماجد محمد(صدى):

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، توقعاته بشأن المواجهة المنتظرة اليوم بين المنتخب المصري والمنتخب الروسي.

حيث توقع ” مورينيو ” تحقيق التعادل بين الفريقين، قائلاً: ” أعتقد أنها تتعادل، إذا كان يجب أن أختار بين النتائج الثلاثة، سوف أميل إلى التعادل ” .

مستكملاً: ” أعتقد أن المجموعة سوف تحسم في الجولة الثالثة ” .

ومن المنتظر مواجهة منتخب الفراعنة للدب الروسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .