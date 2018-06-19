” مورينيو ” يكشف عن توقعاته لمباراة الفراعنة مع الدب الروسي
أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، توقعاته بشأن المواجهة المنتظرة اليوم بين المنتخب المصري والمنتخب الروسي.
حيث توقع ” مورينيو ” تحقيق التعادل بين الفريقين، قائلاً: ” أعتقد أنها تتعادل، إذا كان يجب أن أختار بين النتائج الثلاثة، سوف أميل إلى التعادل ” .
مستكملاً: ” أعتقد أن المجموعة سوف تحسم في الجولة الثالثة ” .
ومن المنتظر مواجهة منتخب الفراعنة للدب الروسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .
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