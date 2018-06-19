” الدوخي ” عن مواجهة الأخضر للأوروجواي: متفائل بالتغلب عليهم
طالب لاعب المنتخب الوطني أحمد الدوخي، مدافع الهلال والاتحاد السابق، وسائل الإعلام بمنح لاعبي ” الأخضر ” الثقة الكاملة خلال مباراته مع ” أوروجواي ” .
حيث يرى ” الدوخي ” أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق الفوز أمام ” أوروجواي ” ؛ وذلك في ثاني جولات دور المجموعة لمونديال 2018.
وفي هذا السياق، قال ” الدوخي ” : ” المباراة لا تخضع لمقاييس معينة، وأنا متفائل بالتغلب على الأوروجواي؛ رغم صعوبة المباراة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفق ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 24 دقيقة
يمكن نفوز ويمكن لا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 22 دقيقة
نتمنى الفوز …
.. وترتاح اعصابنا ,,