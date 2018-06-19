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” الدوخي ” عن مواجهة الأخضر للأوروجواي: متفائل بالتغلب عليهم

” الدوخي ” عن مواجهة الأخضر للأوروجواي: متفائل بالتغلب عليهم
نواف السالم(صدى):

طالب لاعب المنتخب الوطني أحمد الدوخي، مدافع الهلال والاتحاد السابق، وسائل الإعلام بمنح لاعبي ” الأخضر ” الثقة الكاملة خلال مباراته مع ” أوروجواي ” .

حيث يرى ” الدوخي ” أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق الفوز أمام ” أوروجواي ” ؛ وذلك في ثاني جولات دور المجموعة لمونديال 2018.

وفي هذا السياق، قال ” الدوخي ” : ” المباراة لا تخضع لمقاييس معينة، وأنا متفائل بالتغلب على الأوروجواي؛ رغم صعوبة المباراة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 24 دقيقة

يمكن نفوز ويمكن لا

[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 22 دقيقة

نتمنى الفوز …

.. وترتاح اعصابنا ,,

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