قبل ساعات من مواجهة روسيا.. ” كوبر ” يكشف حقيقة مشاركة صلاح بالمباراة
أكد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، يُعد حافز كبير للفريق.
حيث قال ” كوبر ” في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لكأس العالم عبر ” توتير ” : ” صلاح لاعب مهم لنا كما للخصم؛ لأنه يقلقهم، لكن لا أريد أن يبدو وكأن ليس لدينا لاعبين غيره ” .
واستكمل: ” في الغالب سيشارك صلاح ضد روسيا، وسيكون حافز كبير لنا بكل تأكيد، ونحن نثق به لأنه يجعل النتائج تتحقق ” .
ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة الدب الروسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .
#RUS #EGY
"صلاح يقدم الكثير.. لاعب مهم لنا كما للخصم، لأنه يقلقهم. لكن لا أريد أن يبدو وكأن ليس لدينا لاعبين غيره، فريقنا لديه أسلوبه، ولا أقول "فلسفته" لأنه مصطلح عام. في الغالب سيشارك ضد روسيا وسيكون حافز كبير لنا، بكل تأكيد. نثق به لأنه يجعل النتائج تتحقق،"#الفراعنة#RUSEGY pic.twitter.com/rtk1WHMbG7
— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48623 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير ,,
,, وفالكم الفوز ,,