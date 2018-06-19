قبل ساعات من مواجهة روسيا.. ” كوبر ” يكشف حقيقة مشاركة صلاح بالمباراة

ماجد محمد(صدى):

أكد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، يُعد حافز كبير للفريق.

حيث قال ” كوبر ” في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لكأس العالم عبر ” توتير ” : ” صلاح لاعب مهم لنا كما للخصم؛ لأنه يقلقهم، لكن لا أريد أن يبدو وكأن ليس لدينا لاعبين غيره ” .

واستكمل: ” في الغالب سيشارك صلاح ضد روسيا، وسيكون حافز كبير لنا بكل تأكيد، ونحن نثق به لأنه يجعل النتائج تتحقق ” .

ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة الدب الروسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .