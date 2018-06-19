بعد حفله الغنائي بجدة.. راغب علامة يوجه رسالة لجمهور المملكة

أماني الغامدي(صدى):

وجه المطرب راغب علامة رسالة لجمهور المملكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، يعبر فيها عن مدى سعادته وحبه للجمهور السعودي الذي تواجد بحفله الغنائي الذي أقامه بمحافظة جدة، أمس الاثنين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالمملكة.

حيث قال راغب علامة: ” الكلمات لا تكفي لوصف مدى روعة هذه الليلة التي قضيتها مع الجمهور السعودي الرائع في جدة .. أتوجّه بجزيل الشكر للشعب السعودي المذهل فردًا فردًا ولكل من حضر حفل العيد الليلة ” ، متابعًا: ” أسعدتموني من أعماق القلب.. أحبكم ” .

وكان المطرب اللبناني قد نشر مقطعًا فيديو عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” ، أمس الاثنين، فور وصوله مدينة جدة لإحياء حفلته الغنائية بمدينة الملك عبدالله، والذي ظهر خلاله واقفًا بجوار علم المملكة، وخلفه صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود – حفظه الله – معربًا عن سعادته بهذا الحفل الذي يعد الأول له بالمملكة.