تنصيب الشيخ عادل بن حمود معرفا لقرى رباع

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفت رباع بقصر المجد ببلاد زهران، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بتنصيب الشيخ عادل بن حمود الزهراني معرفًا لها.

وحضر الحفل سعادة محافظ بني حسن، محمد بن معيض الفايز، والشيخ مبارك بن منسي بن عصيدان، وعدد من مدراء ومشائخ ومسؤولي وإعلاميي المنطقة، وجمهور غفير من الحضور.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة أهالي رباع، ثم توالت بعدها القصائد الشعرية، وكانت ليلة مميزة للشعراء.

واختتمت فقرات الحفل، بكلمة المحتفى به الشيخ عادل بن حمود حفظه الله، الذي رحب فيها بالضيوف، ثم شكر فيها الجميع دون استثناء على تشريفهم ومشاركتهم الحفل والتكريم، مبديًا سعادته بثقة ولاة الأمر، سائلاً الله أن يعينه لما فيه خدمة الوطن وأبناء قبيلته برباع.

وفي نهاية الحفل، تسلم المحتفى به الدروع والهدايا المقدمة من مشائخ وأعيان ومن مدراء ومحبي عادل بن حمود بالمحافظة، ثم انتقل الحضور بعدها لصالة الطعام لتناول مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

وبعد العشاء، انتهز الشعراء والمنشدين هذه المناسبة لنسج الأبيات الشعرية وإحياء سهرة من الفنون الشعبية والإنشادية والألوان التراثية.

وتهنئ صحيفة صدى شيخ الكرم والعطاء وصاحب الأيادي البيضاء الشيخ عادل بن حمود بهذه المناسبة، و ” خير خلف لخير سلف ” .