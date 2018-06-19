مقتل 6 أشخاص بتطورات أمنية جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

قتل ستة أشخاص بينهم رجال أمن بتطورات أمنية وقعت في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن مدنيين اثنين قتلا بهجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، فيما قتل مدني ثالث بهجوم مماثل في منطقة ” مستونج ” البلوشية.

وأضاف أن ثلاثة من رجال القوات شبه العسكرية قتلوا بهجوم نفذه مسلحون من عناصر حركة طالبان باكستان في مدينة كويتا.

وأشارت إلى أنه تم رفع مستوى الوضع الأمني في إقليم بلوشستان لمكافحة موجة الإرهاب الحالية التي يشهدها الإقليم.