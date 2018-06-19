لأول مرة.. محمد عساف يحيي حفلا غنائيا بالمملكة في هذا الموعد

أماني الغامدي(صدى):

يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا غنائيًا بالمملكة، لأول مرة، وذلك استمرارًا للحفلات الكبرى التي أقيمت بالمملكة لعدد من نجوم العالم العربي.

حيث كشفت شركة ” بلاتينوم ريكوردز ” عن موعد الحفل الأول للمطرب الفلسطيني بالمملكة، بتاريخ 5 يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 22 من شهر يونيو الجاري، فيما يقام الحفل الغنائي بقصر طويق في حي السفارات، بمدينة الرياض.

وقال محمد عساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” : ” الجمهور الغالي في السعودية، موعدكم الأول مع محمد عساف في الرياض في قصر طويق (حي السفارات) بتاريخ 5 يوليو المقبل ” .