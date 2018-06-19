لأول مرة.. محمد عساف يحيي حفلا غنائيا بالمملكة في هذا الموعد
يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا غنائيًا بالمملكة، لأول مرة، وذلك استمرارًا للحفلات الكبرى التي أقيمت بالمملكة لعدد من نجوم العالم العربي.
حيث كشفت شركة ” بلاتينوم ريكوردز ” عن موعد الحفل الأول للمطرب الفلسطيني بالمملكة، بتاريخ 5 يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 22 من شهر يونيو الجاري، فيما يقام الحفل الغنائي بقصر طويق في حي السفارات، بمدينة الرياض.
وقال محمد عساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” : ” الجمهور الغالي في السعودية، موعدكم الأول مع محمد عساف في الرياض في قصر طويق (حي السفارات) بتاريخ 5 يوليو المقبل ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3323 ] نشر منذ 1 ساعة
حياك الله يا ولدنا و ربنا يوفقك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48594 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احمنا واكفنا شر هذه الحفلات وعواقبها ,, آمين ,,
ابو منار[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 32 دقيقة
ومازال الفساد مستمرا ماذا نتظر انتزلزل الارض او ان يبتلينا الله بالعواصف او الامراض او بعدوا لايرحمنا او افقرا موجعا قال الله تعالى(ضرب الله مثل قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)اللهم اننا لانرضي ولكنا ياربنا ضعفاء فلاتؤخذنا بما فعل السفهاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29621 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48594 ] نشر منذ 22 دقيقة
تصحيح للآية الكريمه ..
,, قال تعالى :
(( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) .. سورة النحل ,,