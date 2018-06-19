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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الإطاحة بمواطن بعد قيامه بالسطو المسلح على صيدليات غرب الرياض

الإطاحة بمواطن بعد قيامه بالسطو المسلح على صيدليات غرب الرياض
محمد السعران(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت في يوم الثلاثاء الموافق 28/9/1439هـ ، (٣) ثلاثة بلاغات عن قيام شخص ملثم بالسطو المسلح ، بسلاح أبيض (ساطور) على عدد من الصيدليات بحي لبن غرب العاصمة الرياض ، وهروبه بعد إستيلائه على مبالغ مالية وصندوق محاسبة إحدى الصيدليات .

وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها أمنيا بتوفيق الله عن القبض على الجاني الذي اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 31 عامًا ، وضبط بحوزته مبالغ نقدية وصندوق المحاسبة المسروق , وبسماع أقواله المبدئية أقر بارتكابه لتلك الجرائم , حيث تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

يتعلموا السرقات من اليوتوب طرق السرقات امسحوا كل الاشياء الي تعلم الجرائم أواحجبوها عنهم نسأل الله له الهداية والصلاح

[ عدد التعليقات: 48594 ] نشر منذ 47 دقيقة

الحكم الشرعي ولا غيره ,,

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 4 دقائق

الحمد الله انهم صادوه

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