الإطاحة بمواطن بعد قيامه بالسطو المسلح على صيدليات غرب الرياض
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت في يوم الثلاثاء الموافق 28/9/1439هـ ، (٣) ثلاثة بلاغات عن قيام شخص ملثم بالسطو المسلح ، بسلاح أبيض (ساطور) على عدد من الصيدليات بحي لبن غرب العاصمة الرياض ، وهروبه بعد إستيلائه على مبالغ مالية وصندوق محاسبة إحدى الصيدليات .
وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها أمنيا بتوفيق الله عن القبض على الجاني الذي اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 31 عامًا ، وضبط بحوزته مبالغ نقدية وصندوق المحاسبة المسروق , وبسماع أقواله المبدئية أقر بارتكابه لتلك الجرائم , حيث تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض .
سعودي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
يتعلموا السرقات من اليوتوب طرق السرقات امسحوا كل الاشياء الي تعلم الجرائم أواحجبوها عنهم نسأل الله له الهداية والصلاح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48594 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحكم الشرعي ولا غيره ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29621 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله لايبلانا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 4 دقائق
الحمد الله انهم صادوه