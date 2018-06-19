قبل ساعات من لقائهم.. التشكيلة المتوقعة لمنتخبي كولمبيا واليابان

ماجد محمد(صدى):

تنطلق المواجهة الأولى للمجموعة الثامنة بين كولومبيا واليابان، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب موردوفيا أرينا بمدينة ” سارانسك ” .

وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لمنتخبي كولومبيا واليابان، كشفت ” الفيفا ” أنها ستأتي كالتالي:

تشكيل منتخب كولومبيا: ” دافيد أوسبينا؛ سانتياجو أرياس، ييرى مينا، دافينسون سانشيز، جوهان موخيكا، أبيل أجيلار، كارلوس سانشيز، خوان كوادرادو، جيمس رودريجيز، لويس مورييل، راداميل فالكاو ” .

أما فيما يتعلق بتشكيل منتخب يابان: ” إيجى كاواشيما، هيروكى ساكاي، مايا يوشيدا، توماكى ماكينو، يوتو ناجاتومو، ماكوتو هاسيبي، جاكو شيباساكى، جينكى هاراجوتشى، كيسوكى هوندا، تاكاشى إينوى، يويا أوساكو ” .

يُذكر أن هذا اللقاء يُعد المواجهة الثانية التى تجمع بين منتخبى كولومبيا واليابان، فى تاريخ مشاركتهما بالمونديال؛ وذلك بعدما سبق والتقيا فى دور المجموعات بالنسخة الماضية من بطولة كأس العالم، التى أقيمت قبل 4 سنوات فى البرازيل، حيث تمكن منتخب كولومبيا آنذاك من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1.

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