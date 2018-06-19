بعد المصادقة على مشروع ميزانية الدفاع.. منع بيع مقاتلات ” F-35 ” لتركيا

واشنطن(صدى):

قام مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الاثنين، بالمصادقة على مشروع لميزانية الدفاع لسنة 2019.

حيث ينص هذا المشروع على منع بيع مقاتلات الجيل الخامس ” F-35 ” لتركيا؛ وجاء ذلك القرار، ردًا على عزم أنقرة على شراء صورايخ ” S-400 ” الروسية.

يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، قدم إلى لجان الكونجرس ذات الصلة لاستثناء حكومة جمهورية تركيا من المشاركة في برنامج ” F-35 ” ، بما في ذلك الجوانب الصناعية والعسكرية.