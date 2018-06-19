علاج طبيعي للتخلص من قشرة الرموش والحاجبين

متابعات(صدى):

تعتبر قشرة الرأس من المشاكل الصحية الشائعة، وهي حالة مرضية مؤرّقة وتسبب الانزعاج والإحراج، لكنها قد تتعدّى الرأس، وتظهر على الرموش والحواجب بشكل غير مرغوب فيه، وتتسبب في التهاب الجفون، بسبب نوع معين من العدوى أو الفطريات.

ما العمل إذاً، وكيف تتخلّصين منها بعلاجات طبيعية تحضرينها بيديك، وننصحك بتجربتها وستدهشك النتائج، ولكن كوني حذرةً واختبريها على الجلد قبل تطبيقها لمعرفة ردّة فعل جلدك تجاه هذه المكونات، لأن المنطقة المحيطة بالعين حساسة للغاية.

لأفضل النتائج ادرجي العلاجات الآتية، ضمن روتين العناية ببشرتك بصفة يومية.

زيت اللوز

قد تتسبب الخلايا الميتة على بشرتك، في تكوين القشرة على رموشك وحاجبيك، لذا أنت بحاجة لتطبيق زيت اللوز حول العينين، لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما يساعد أيضًا في ترطيب الرموش، سخني ملعقةً كبيرةً من زيت اللوز، ودلكيه برفق على الرموش والحاجبين، واتركيه لليلة كاملة، ويشطف وجهك بالماء البارد في الصباح.

زيت الزيتون

عندما تحصل بشرتك على الترطيب المطلوب، سينعكس ذلك على رموشك أيضاً، وزيت الزيتون من أهم العلاجات المنزلية، لما يحتويه من مكونات مرطبة، ويقلل من الجفاف حول العين، كل ما تحتاجين إليه هو ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والماء وقطعة نظيفة من القماش.

سخني زيت الزيتون قليلاً ودلكيه على رموشك وحول العينين برفق، ثم انقعي قطعة القماش في الماء الفاتر، وضعيها على رموشك لمدة 15 دقيقةً، ثم يشطف بالماء الفاتر.

الألوفيرا

يقضي الألوفيرا على البكتيريا أو الفطريات المسببة للقشرة أيا كان نوعها، فضلاً عن أنه يمنحك كثافةً طبيعيةً لرموشك، خذي الجيل الموجود في الصبار، ثم طبقيه على الرموش بكرة قطنية، اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يساعد في التخلص من العدوى الفطرية، أضيفي بعض القطرات من عصير الليمون، إلى كوب من الماء، اغمسي كرة القطن في الكوب وضعيها كمحلول على رموشك، يترك لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي رموشك بالماء البارد.

الفازلين

ضعي بعض قطرات الفازلين، على جفونك ورموشك، ثم دلكيه بلطف حول جفونك، واتركيه طوال الليل، وفي الصباح يُزال عن طريق شطفه بالماء البارد.

الملح

يُسهم الملح في إزالة الزيوت الزائدة حول الرموش والجفون، تُقلّب ملعقة كبيرة من الملح مع الماء، وتُغمّس قطعة من القطن، ثم ضعيها على رموشك وجفونك، انتظري لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء البارد.